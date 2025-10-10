Snažan zemljotres pogodio jug Filipina: Izdato upozorenje na cunami, poginula jedna osoba

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Snažan zemljotres pogodio jug Filipina: Izdato upozorenje na cunami, poginula jedna osoba

Zemljotres jačine 7,4 stepeni Rihterove skale pogodio je danas južni deo Filipina, saopštila je lokalna seizmološka agencija, koja je upozorila na opasnost od cunamija.

Prema navodima vlasti, najmanje jedna osoba je poginula, javlja Rojters. Pacifički centar za cunami saopštio je oko podneva po lokalnom vremenu da je opasnost od cunamija na Filipinima prošla, ali da su mogući talasi visine od jednog do tri metra. Upozorenja ostalih agencija na mogućnost cunamija i dalje su na snazi, a stanovništvu na priobalju je savetovano da se prebaci u unutrašnjost ili u više predele. Nema zvaničnih informacija o šteti, ali su inicijalni
