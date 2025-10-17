Šef MI5: Kina prestavlja dnevnu pretnju za bezbednost Velike Britanije

Kina predstavlja dnevnu pretnju za bezbednost Britanije, rekao je danas šef britanske domaće obaveštajne agencije u izjavama koje povećavaju pritisak na vlasti da objasne zašto je postupak protiv dvojice optuženih za špijuniranje u korist Pekinga propao neposredno pre nego što je trebalo da se pojave na sudu.

Vlada, tužioci i opzicioni političari, koji su bili na vlasti do prošle godine, uzajamno se optužuju za propali slučaj dok Velika Britanija pokušava da balansira između suprotstavljanja Kini i saradnje sa njom. Laburističkog premijera Kira Starmera optužuju da je delovao da propadne proces protiv dvojice osumnjičenih za špijunažu da bi ojačao veze sa Kinom, što on negira. „Da li kineski državni akteri predstavljaju pretnju za nacionalnu bezbenost Velike Britanije?