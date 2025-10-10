Drugi jak zemljotres pogodio Filipine, u prvom poginulo najmanje šest osoba

Zemljotres magnitude 6,9 pogodio je južni deo Filipina, gde se ranije danas desio potres magnitude 7,4 u kojem je poginulo šest ljudi, koliko se zasad zna.

Šef Filipinskog instituta za seizmologiju i vulkanologiju Teresito Bakolkol rekao je da je zemljotres koji je pogodio grad Manaj u istočnoj provinciji Davao izazvan pomeranjem u istoj rasednoj liniji, Filipinskom rovu, na maloj dubini od 10 kilometara. Potres se dogodio oko 19 časova po lokalnom vremenu, a Filipinski seizmološki zavod je pozvao na evakuaciju priobalnih područja. Prethodni potres je oštetio bolnice i škole, a priobalna područja su evakuisana zbog