Izrael saopštio da je stupio prekid vatre u Pojasu Gaze, vojska počela povlačenje

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Izraelska vojska objavila je da je prekid vatre u Pojasu Gaze stupio na snagu.

Izrael navodi da su njeni vojnici počeli da se povlače iz više delova te teritorije. "Od podneva (po lokalnom vremenu), jedinice IDF (vojske Izraela) su počele da se pozicioniraju duž linija preraspoređivanja u pripremi za sporazum o prekidu vatre i povratak talaca", navodi se u saopštenju. U njemu je precizirano da će "Južna komanda vojske nastaviti da eliminiše svaku neposrednu pretnju". Objava izraelske vojske usledila je nakon što su civili u Pojasu Gaze
