Na današnji dan: Rođen Đuzepe Verdi, počelo oslobađanje Niša u Prvom svetskom ratu

Pregled najznačajnijih dešavanja kroz istoriju u svetu i kod nas na današnji dan, 10. oktobar.

680 - U borbama za vlast koje su dovele do rascepa islamskog sveta na sunite i šiite, u bici kod Karbale, na Eufratu, poginuo je Husein Ibn Ali, unuk proroka Muhameda i pretendent na kalifski presto dinastije Alida. Kasnije je proglašen za šiitskog sveca. 1582 - Radi prilagođavanja zbog uvođenja Gregorijanskog kalendara u Italiji, Poljskoj, Portugaliji i Španiji je izostavljen jedan dan, 10. oktobar 1582. godine, te njega ni danas nema u njihovim kalendarima. 1733