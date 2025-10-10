Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji Engleske

Radio sto plus pre 1 sat
Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji Engleske

Engleska je sinoć na londonskom Vembliju pobedila Vels 3:0 u prijateljskoj utakmici, a sva tri pogotka postignuta su u prvih 20 minuta.

Na tribinama je bilo mnogo praznih sedišta, ali oni koji su bili na utakmici nisu navijali prema očekivanju selektora. “Mogli smo da vodimo 5:0 do poluvremena. Nismo uspeli da postignemo četvrti i peti gol. Stadion je bio tih. Nismo dobili nikakvu energiju sa tribina. Uradili smo sve da pobedimo. Da, očekivali smo više od navijača. Šta možete više da pružite u 20 minuta? Nismo ih pustili da se izvuku. Ako čujete samo navijače Velsa pola sata, to je tužno pošto je
