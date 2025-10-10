Nemačka isporučuje Ukrajini protivvazduhoplovni sistem "skajrendžer 35"; Rusi likvidirali branioce u tunelu

RTS pre 45 minuta
Rat u Ukrajini – 1.325. dan. Nemačka kompanija "Rajnmetal" potpisala je ugovor o isporuci protivvazduhoplovnih sistema "skajrendžer 35" na šasiji tenka "leopard 1" Ukrajini. Ruska vojska otkrila je podzemni tunel u kojem je likvidirala ukrajinske vojnike. Mađarski premijer Viktor Orban optužio je ukrajinske obaveštajne službe da se mešaju u unutrašnje poslove zemlje i podržavaju političku opoziciju u Mađarskoj.

Putin: Rusija će odgovoriti istom merom na nuklearne probe Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija odgovoriti istom merom na nuklearne probe drugih zemalja. "Neki od stručnjaka smatraju da bi trebalo da sprovedemo testove nuklearnog oružja u punom obimu, a neke zemlje razmišljaju o tome, koliko znamo, čak se i pripremaju. Zato sam rekao da ako ih oni sprovedu, i mi ćemo učiniti isto", rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon državne posete
Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaFacebookEURusijaNemačkaNobelova nagradaFejsbukNobelova nagrada za mirKijevDonald TrampŠpanijaMađarskanaftaVladimir ZelenskiZaporožjeViktor Orban

