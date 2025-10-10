Trampov mir, ili pozovi zeta radi okončanja rata između Izraela i Hamasa

RTS pre 3 sata
Trampov mir, ili pozovi zeta radi okončanja rata između Izraela i Hamasa

Prvi put u istoriji, centar diplomatske ofanzive koja je, na koncu, dovela do sporazuma Izraela i Hamasa o primirju u Pojasu Gaze, nije se nalazio u Vašingtonu, Njujorku, Moskvi ili nekoj zapadnoevropskoj prestonici, već u vilama dvojice ključnih posrednika u ovom dogovoru, milijardera Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera.

Američki predsednik Donald Tramp je, u želji da što pre obezbedi mir na Bliskom istoku, zaobišao tradicionalne kanale Stejt departmenta i za dogovor dve beznadežno zavađene strane angažovao dvojicu trgovaca nekretninama – zeta Džareda Kušnera i milijardera Stiva Vitkofa. Trampov plan u 20 tačaka, sa kojim se prethodno načelno saglasio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, bio je osnova prilično komplikovane akcije tokom koje je bilo neophodno zaobići kvalifikacije
