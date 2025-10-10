Zvezda bez glavnog trenera u Istanbulu pred velikim izazovom
RTS pre 17 minuta
Košarkaši Crvene zvezde od 19.45 u Istanbulu protiv Fenerbahčea igraju meč trećeg kola Evrolige. Tok duela iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.
Domaći košarkaši izlaze na parket Parkedeyiz! #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/W8QfvTaaAD— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 10, 2025 Roster Fenerbahčea za duel sa Zvezdom 📋 @mislicom ile maç kadromuz! #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/r82VMwJ2o5— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 10, 2025 Po pobeda dva tima prethodne sezone Od poslednjih 10 međusobnih duela, pet je pripalo crveno-belima, a pet turskom predstavniku. Prethodne sezone i