Dve osobe poginule u zemljotresu na Filipinima, ukinuto upozorenje na cunami

RTV pre 35 minuta  |  Tanjug
MANILA - Najmanje dve osobe su poginule u zemljotresu jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali koji je danas pogodio Filipine.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, udaljen oko 62 kilometra od obale. Zemljotres je oštetio više škola i jednu bolnicu, izazvao je nestanak struje, a evakuisani su ljudi iz priobalnih oblasti. Očevici navode da su videli kako se ljuljaju dalekovodi i da ljudi istrčavaju iz kuća, prenosi Asošiejted pres. Upozorenje na opasnost od cunamija izdali su jutros i Filipini i Indonezija, međutim, ono je u međuvremenu ukinuto.
