RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1682 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1682 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,4 odsto i iznosi 101,0332 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 1,0 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,9 odsto, a od početka godine za 11,3 odsto.
