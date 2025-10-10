Poznato kad se Novak bori za finale Šangaja

Novak Đoković će se u subotu u Šangaju borti za plasman u finale turnira iz serije 1.000, a poznato je i kada će na teren.

Rival najuspešnijem srpskom teniseru će biti Valentan Vašero, koji je na neverovatan način stigao do završnice takmičenja u Kini, a duel će početi u 10:30 po srednjoevropskom vremenu. Igrač iz Monaka je tek 204. na svetu, a protiv Noleta se dosad nije sastajao. Nema sumnje da će nešto raniji teremin u odnosu na prethodne duele (12:30) biti dodatni problem za Noleta zbog vrućine i velike vlažnost vazduha, ali je srpski igrač već pokazao da može da se izbori sa