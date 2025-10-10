Đoković polufinale Šangaja igra u subotu od 10.30

Sportski žurnal pre 1 sat
Đoković polufinale Šangaja igra u subotu od 10.30

Novak čeka duel protiv Valentina Vašeroa iz Monaka

Srpski teniser Novak Đoković će polufinale mastersa u Šangaju protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igrati u subotu sa početkom u 10.30 časova, saopštili su danas organizatori turnira. Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova. U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Poznato kada se Đoković bori za finale Šangaja

Poznato kada se Đoković bori za finale Šangaja

B92 pre 2 sata
Poznato kad se Novak bori za finale Šangaja

Poznato kad se Novak bori za finale Šangaja

Sport klub pre 3 sata
Srpski teniser Đoković će polufinale mastersa u Šangaju igrati u subotu od 10.30

Srpski teniser Đoković će polufinale mastersa u Šangaju igrati u subotu od 10.30

NIN pre 4 sati
Poznat termin! Evo kada Novak Đoković igra polufinale Šangaja

Poznat termin! Evo kada Novak Đoković igra polufinale Šangaja

Večernje novosti pre 4 sati
Kada i gde možete da gledate meč polufinala mastersa u Šangaju između Novaka Đokovića i Valentana Vašeroa?

Kada i gde možete da gledate meč polufinala mastersa u Šangaju između Novaka Đokovića i Valentana Vašeroa?

Danas pre 5 sati
Poznato kada Novak igra polufinale protiv Vašeroa

Poznato kada Novak igra polufinale protiv Vašeroa

RTV pre 5 sati
Đoković: Samo pokušavam da ostanem živ

Đoković: Samo pokušavam da ostanem živ

Vesti online pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŠangajDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Šta Obradović može sa timom koji je selektirao Sferopulos? Različiti su stilovi, zna se prvi korak

Šta Obradović može sa timom koji je selektirao Sferopulos? Različiti su stilovi, zna se prvi korak

Sportske.net pre 29 minuta
Zvezda se hitno oglasila: Evo šta morate da znate kada su karte za Žalgiris u pitanju!

Zvezda se hitno oglasila: Evo šta morate da znate kada su karte za Žalgiris u pitanju!

Hot sport pre 24 minuta
Subotičani izabrali: Evo ko je novi trener Spartaka!

Subotičani izabrali: Evo ko je novi trener Spartaka!

Hot sport pre 4 minuta
Juniori Borca ubedljivom pobedom otvorili kvalifikacioni turnir za plasman u jedinstvenu ligu

Juniori Borca ubedljivom pobedom otvorili kvalifikacioni turnir za plasman u jedinstvenu ligu

Morava info pre 14 minuta
Debakl Zvezde na Banjici

Debakl Zvezde na Banjici

Sportski žurnal pre 24 minuta