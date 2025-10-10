Đoković polufinale Šangaja igra u subotu od 10.30

Novak čeka duel protiv Valentina Vašeroa iz Monaka

Srpski teniser Novak Đoković će polufinale mastersa u Šangaju protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igrati u subotu sa početkom u 10.30 časova, saopštili su danas organizatori turnira. Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova. U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.