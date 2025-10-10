Poznat termin! Evo kada Novak Đoković igra polufinale Šangaja

Večernje novosti pre 8 minuta
Poznat termin! Evo kada Novak Đoković igra polufinale Šangaja

Srpski teniser Novak Đoković će polufinale mastersa u Šangaju protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igrati u subotu sa početkom u 10.30 časova, saopštili su organizatori turnira.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova. U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev. Rinderkneš je prethodno napravio još jedno iznenađenenje eliminisavši Feliksa Ožea-Alijasima i tako se pridružio svom rođaku Vašerou među četvoricom najboljih. Obojica će po prvi put igrati u polufinalu turnira iz serije 1000, dok je
