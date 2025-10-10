Tramp zapretio masivnim povećanjem carina Kini

Američki predsednik Donald Tramp danas je zapretio da će uvesti masivno povećanje carina na uvoz kineskih proizvoda u Sjedinjene Američke Države, kako bi finansijski parirao novim kontrolama izvoza koje je Peking uveo na retke zemne elemente.

Tramp je takođe, u objavi na društvenim mrežama, naveo da će otkazati predstojeći sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom zbog pomenutog spora, preneo je Si-En-Bi-Si (CNBC). Akcije na berzama pale su nakon Trampove objave o Kini na sajtu Truth Social, u kojoj je rekao da “nema šanse” da se toj zemlji dozvoli da drži svet “zarobljenim” svojom politikom retkih zemnih elemenata. “Jedna od politika koju trenutno razmatramo je masivno povećanje carina na