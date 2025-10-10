Bliski susreti u Novom Sadu: U subotu ulice blokiraju i „blokaderi“ i „antiblokaderi“

Vreme pre 9 minuta
Bliski susreti u Novom Sadu: U subotu ulice blokiraju i „blokaderi“ i „antiblokaderi“

Na tri lokacije u Novom Sadu u subotu, 11. oktobra biće organizovani naprednjački skupovi „Građani protiv blokada“, ali i iskupov koje najavljuju zborovi građana

Kako je saopštio Centar za društvenu stabilnost, zvanični organizator „ Građana protiv blokada“, skupovi podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i protiv blokada održaće se na više od 200 lokacija u Srbiji, među kojima je i Novi Sad. Skupovi u glavnom gradu Vojvodine su najavljeni od 17 časova u Bulevaru vojvode Stepe, Bulevaru Evrope i u centru Sremske Kamenice. Pored Novog Sada najavljena je i šetnja u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu, Kikindi, Kanjiži, Čoki, Adi,
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Protest i kontramiting ispred kragujevačke Sokolane u subotu

Protest i kontramiting ispred kragujevačke Sokolane u subotu

N1 Info pre 35 minuta
„Srpski zbor“: Otkazujemo današnji protest. Studenti u blokadi najavili svoj skup za subotu, ne želimo da se građani koji se…

„Srpski zbor“: Otkazujemo današnji protest. Studenti u blokadi najavili svoj skup za subotu, ne želimo da se građani koji se protive Vučiće

Pravda pre 15 minuta
U subotu u centru Čačka i Zablaću skup podrške Srbima na Kosovu i Metohiji u organizaciji SNS

U subotu u centru Čačka i Zablaću skup podrške Srbima na Kosovu i Metohiji u organizaciji SNS

Morava info pre 5 minuta
Čačani se okupljaju ispred Gimnazije

Čačani se okupljaju ispred Gimnazije

Ozon press pre 10 minuta
„Srpski zbor“ otkazao današnji protest podrške Srbima na Kosovu: Razlog – studenti su pozvali na isti protest sutra

„Srpski zbor“ otkazao današnji protest podrške Srbima na Kosovu: Razlog – studenti su pozvali na isti protest sutra

Danas pre 1 sat
U Staroj radničkoj koloniji se u subotu okupljaju i zborovi i SNS aktivisti

U Staroj radničkoj koloniji se u subotu okupljaju i zborovi i SNS aktivisti

Glas Šumadije pre 2 sata
Blokadni antiblokaderi SNS-a u subotu ponovo u šetnji u Vranju i Tibuždu

Blokadni antiblokaderi SNS-a u subotu ponovo u šetnji u Vranju i Tibuždu

Vranje news pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVojvodinaNovi SadMetohijaKosovo i MetohijaBačkaKikindaTopolaČoka

Politika, najnovije vesti »

Višedecenijski problem konačno rešen: Zrenjanin konačno ima pijaću vodu, ali da li će tako i ostati?

Višedecenijski problem konačno rešen: Zrenjanin konačno ima pijaću vodu, ali da li će tako i ostati?

Mašina pre 25 minuta
Fon der Lajen u poseti Zapadnom Balkanu, sastaće se i sa Vučićem i Macutom

Fon der Lajen u poseti Zapadnom Balkanu, sastaće se i sa Vučićem i Macutom

N1 Info pre 40 minuta
Protest i kontramiting ispred kragujevačke Sokolane u subotu

Protest i kontramiting ispred kragujevačke Sokolane u subotu

N1 Info pre 35 minuta
Zrenjanin ima ispravnu vodu za piće, apsolutno bezbednu i u skladu sa svim pravilnici

Zrenjanin ima ispravnu vodu za piće, apsolutno bezbednu i u skladu sa svim pravilnici

Beta pre 15 minuta
Nepoverenje Zrenjaninca u pijuću vodu: „Unucima je neću davati“

Nepoverenje Zrenjaninca u pijuću vodu: „Unucima je neću davati“

Vreme pre 5 minuta