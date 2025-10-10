Bliski susreti u Novom Sadu: U subotu ulice blokiraju i „blokaderi“ i „antiblokaderi“

Na tri lokacije u Novom Sadu u subotu, 11. oktobra biće organizovani naprednjački skupovi „Građani protiv blokada“, ali i iskupov koje najavljuju zborovi građana

Kako je saopštio Centar za društvenu stabilnost, zvanični organizator „ Građana protiv blokada“, skupovi podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i protiv blokada održaće se na više od 200 lokacija u Srbiji, među kojima je i Novi Sad. Skupovi u glavnom gradu Vojvodine su najavljeni od 17 časova u Bulevaru vojvode Stepe, Bulevaru Evrope i u centru Sremske Kamenice. Pored Novog Sada najavljena je i šetnja u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu, Kikindi, Kanjiži, Čoki, Adi,