U eksploziji fabrike u Tenesiju 19 ljudi nestalo, a možda i mrtvo

Beta pre 1 sat

 Posle eksplozije, koja je juče sravnila sa zemljom fabriku eksploziva u američkoj saveznoj državi Tenesi, 19 ljudi se smatra nestalim, a strahuje se da su mrtvi, saopštile su lokalne vlasti.

Šerif okruga Hamfriz Krs Dejvis rekao je da je do eksplozije došlo u fabrici Ekjurejt Enerdžetik Sistems koja snabdeva vojsku, i da je to jedna od najužasnijih scena koje je ikada video.

Prema njegovim rečima, više ljudi je poginulo. Međutim, nije rekao koliko tačno, a za 19 nestalih je koristio izraz "duše", jer zvaničnici i dalje razgovaraju sa njihovim porodicama.

"Nemam šta da vam opišem. Sve je nestalo", rekao je Dejvis u vezi sa fabričkim kompleksom koji sadrži osam zgrada i prostire se preko šumovitih brda u oblassti Baksnort, na 97 kilometara jugozapadno od Nešvila.

Snimci iz vazduha pokazuju jednu zgradu na vrhu brda kako se puši i olupine spaljenih kola.

Ljudi nastanjeni kilometrima daleko posvedočili su da su eksploziju i osetili i čuli.

Još se ne zna šta je izazvalo eksploziju.

Lokalni republikanski zastupnik Džodi Baret iz obližnjeg grada Dikson rekao je da ga plaše ekonomske posledice uništenja fabrike, jer ona je ključni poslodavac u ovoj oblasti.

(Beta, 11.10.2025)

Povezane vesti »

U eksploziji fabrike u Tenesiju 19 ljudi nestalo, a možda i mrtvo

U eksploziji fabrike u Tenesiju 19 ljudi nestalo, a možda i mrtvo

Radio sto plus pre 41 minuta
Najmanje 19 poginulih ili nestalih u eksploziji u fabrici eksploziva u SAD

Najmanje 19 poginulih ili nestalih u eksploziji u fabrici eksploziva u SAD

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tenesi

Društvo, najnovije vesti »

Iako je Služba REM-a targetiranje Nikoline Sinđelić na Informeru ocenila kao „političku diskreditaciju”, nema ko da izrekne…

Iako je Služba REM-a targetiranje Nikoline Sinđelić na Informeru ocenila kao „političku diskreditaciju”, nema ko da izrekne meru

Mašina pre 36 minuta
Skupovi podrške Srbima na Kosovu u režiji i studenata i vlasti

Skupovi podrške Srbima na Kosovu u režiji i studenata i vlasti

Vreme pre 26 minuta
Danas su Miholjske zadušnice: Verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Danas su Miholjske zadušnice: Verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Glas Zaječara pre 6 minuta
DUNP: Spoljašnja provera kvaliteta ustanove u skladu sa pravilnikom, upućeno obaveštenje studentima u blokadi

DUNP: Spoljašnja provera kvaliteta ustanove u skladu sa pravilnikom, upućeno obaveštenje studentima u blokadi

RTS pre 1 minut
I studenti u blokadi i vlast danas na skupovima podrške kosovskim Srbima

I studenti u blokadi i vlast danas na skupovima podrške kosovskim Srbima

Bujanovačke pre 11 minuta