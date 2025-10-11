Vučević: Verujem da opcija hrvatske kupovine NIS-a nije na stolu

Beta pre 1 sat

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević ocenio je danas da opcija po kojoj bi hrvatska Industrija nafte (INA) kupila Naftnu industriju Srbije (NIS) "nije na stolu", odnosno da treba tražiti drugo rešenje za domaću kompaniju koja se već tri dana nalazi pod američkim sankcijama.

Vučević, koji je donedavno bio predsednik Vlade Srbije, je uoči, za ponedeljak najavljene posete Aleksandar Djukova, predsednika Izvršnog odbora "Gasprom njefta", kompanije koja je i većinski vlasnik NIS-a, dodao da će se na razgovoru razmatrati dugoročna rešenja za aktuelnu situaciju i da će na stolu biti "nekoliko opcija".

"Ne treba potceniti akcije Hrvatske... Oni imaju svoje ekonomske i političke interese, ali verujem da (INA preuzimanje) ne bi bilo dobro za Srbiju, da budući kupac dođe iz Hrvatske. Treba tražiti neko drugo rešenje", izjavio je Vučević gostujući na TV Pink.

On je dodao da Srbija u rešavanju ovog pitanje ne sme da ugrozi budući gasni aranžman sa Rusijom, da je ta država jedini izvor gasa za srpsku industriju i domaćinstva, te da nema infrastrukturu da u značajnim kapacitetima doprema gas iz bilo kog drugog pravca.

"Pozicija Srbije nije laka, nalazi se na šahovskoj tabli između dva velemajstora (Rusija i SAD). Mi smo jedno polje u celoj toj partiji, u nezavidnoj situaciji... Ovo je klasičan primer kada postanete kolateralna šteta u geopolitičkoj igri... Srbija kao mala zemlja nema luksuz da se odrekne saradnje (ni sa Moskvom ni sa Vašingtonom), kazao je Vučević.

(Beta, 11.10.2025)

Ključne reči

HrvatskaVlada SrbijeGaspromSrpska napredna strankaSNSMiloš Vučevićnafta

