Kako ćemo ubuduće plaćati gorivo? Uzelac ima predlog za potrošače

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije su posle nekoliko odlaganja uvedene, nadležni obećavaju da problema u snabdevanju do Nove godine neće biti, a to pokazuje i trenutno stanje na benzinskim pumpama širom zemlje.

Pregovori se nastavljaju i očekuje se da rešenje za nezavidan položaj NIS-a uskoro bude pronađeno. Dušan Uzelac, finansijski analitičar naglašava da kada pričamo o ceni goriva, na žalost, niko od građana nema uticaja na iznos koji će plaćati, pošto je još od korone država je preuzela tržište naftniim derivatima: - Ona diktira koja će cena biti aktivna na nedeljnom nivou. Ova dešavanja sa uvođenjem sankcija NIS-u komplikuju celu priču, ali običan građanin ni na to