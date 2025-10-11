200.000 Palestinaca vratilo se na sever Gaze Ispod ruševina izvučeno više od 50 tela

Blic pre 5 sati
200.000 Palestinaca vratilo se na sever Gaze Ispod ruševina izvučeno više od 50 tela

Agencija civilne zaštite u Gazi, koju vodi Hamas, saopštila je da se oko 200.000 Palestinaca vratilo na sever Pojasa Gaze otkako je ranije danas stupio na snagu prekid vatre i izraelska vojska se povukla iz većeg dela teritorije palestinske enklave.

"Oko 200.000 ljudi vratilo se danas na sever Gaze", rekao je portparol agencije Mahmud Basal, preneo je Tajms of Izrael. Agencija civilne zaštite u Gazi je prethodno saopštila da je više od 50 tela izvučeno danas iz ruševina i prebačeno u bolnice širom teritorije Pojasa Gaze, nakon što je Izrael proglasio prekid vatre i počeo da povlači trupe. Civilna zaštita je potvrdila da se izraelske trupe i oklopna vozila povlače sa položaja i u gradu Gazi i u Kan Junisu na
Danas pre 5 sati
