Grupa muškaraca pokušala da uvuče srpkinju (16) u kola: Užas na Kosovu i Metohiji: Presreli je na putu, pa jedan izašao iz vozila i pribio je (video)

Maloletna Srpkinja sa Malog Zvečana bila je večeras dovoljno prisebna i hrabra da ne bude nasilno odvezena automobilom marke "golf", kosovskih tablica, sa njoj nepoznatim ljudima koji su u više navrata pokušavali da je privole da uđe u njihov automobil, kako bi je navodno prevezli do grada, iako je ona to odbijala.

Zahvaljujući očevom prijatelju, koji je u tom trenutku prolazio svojim automobilom, uspela je da dođe do majke i da zajedno snime navodne napadače, koji, ni tada nisu odustajali, sve do informacije da stiže policija. U policiji potvrđuju da se incident dogodio i da rade na hitnoj identifikaciji osoba za koje se za sada sumnja da su pokušale otmicu. Kako je u izjavi za KoSSev, neposredno nakon incidenta, rano večeras kazala 16-godišnjakinja, sa majkom i trogodišnjim