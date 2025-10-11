Pokušana otmica devojčice u Malom Zvečanu, privedena dva muškarca iz Južne Mitrovice

Policija je saopštila da radi na rasvetljavanju pokušaja otmice maloletne devojčice srpske nacionalnosti u naselju Mali Zvečan.

Maloletna devojčica srpske nacionalnosti sa Malog Zvečana uspela je da se odbrani da ne bude nasilno odvezena „golfom“, KS tablica, sa nepoznatim ljudima koji su u više navrata pokušavali da je privole da uđe u automobil, prenosi KoSSev. Zahvaljujući očevom prijatelju, koji se sticajem okolnosti zatekao na licu mesta, uspela je da dođe do majke i da zajedno snime navodne napadače, koji, ni tada nisu odustajali, sve do informacije da stiže policija, javio je taj