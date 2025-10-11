Maloletnik nožem izbo tinejdžera dok su ga još četvorica tukla: Oglasio se MUP: Uhapšeni učesnici tuče na Kalemegdanu, jedan se tereti za pokušaj ubistva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom Odeljenja za maloletnike u Beogradu i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su događaj od 28. septembra kada je ispred jednog splava naneta ubodna rana osamnaestogodišnjem mladiću u predelu stomaka koji je zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život.

Uhapšeno je jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo ubistvo u pokušaju i ono je uz krivičnu prijavu privedeno Višem javnom tužilaštvu Odeljenja za maloletnike u Beogradu. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči uhapšeni su M.N. (21), J.M. (21), V.Ć. (19) i A.P. (22) i njima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u
