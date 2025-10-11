Petorica uhapšena u Beogradu zbog tuče u kojoj je jedan mladić uboden nožem

Pet osoba privedeno je večeras zbog sumnje da su učestvovale u tuči u kojoj je jedan mladić uboden nožem u stomak, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Ispred jednog beogradskog splava osamnaestogodišnjak je zadobio teške telesne povrede opasne po život 28. septembra, a policija je večeras rasvetlila taj događaj i privela jednu osobu zbog sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo u pokušaju. Ta osoba je uz krivičnu prijavu privedena Višem javnom tužilaštvu Odeljenja za maloletnike u Beogradu, a još četiri osobe su privedene zbog sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči. Njima je određeno