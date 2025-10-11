Petorica uhapšena u Beogradu zbog tuče u kojoj je jedan mladić uboden nožem

Danas pre 4 sati  |  Beta
Petorica uhapšena u Beogradu zbog tuče u kojoj je jedan mladić uboden nožem

Pet osoba privedeno je večeras zbog sumnje da su učestvovale u tuči u kojoj je jedan mladić uboden nožem u stomak, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Ispred jednog beogradskog splava osamnaestogodišnjak je zadobio teške telesne povrede opasne po život 28. septembra, a policija je večeras rasvetlila taj događaj i privela jednu osobu zbog sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo u pokušaju. Ta osoba je uz krivičnu prijavu privedena Višem javnom tužilaštvu Odeljenja za maloletnike u Beogradu, a još četiri osobe su privedene zbog sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči. Njima je određeno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Maloletnik nožem izbo tinejdžera dok su ga još četvorica tukla: Oglasio se MUP: Uhapšeni učesnici tuče na Kalemegdanu, jedan…

Maloletnik nožem izbo tinejdžera dok su ga još četvorica tukla: Oglasio se MUP: Uhapšeni učesnici tuče na Kalemegdanu, jedan se tereti za pokušaj ubistva

Blic pre 5 sati
Maloletnik nožem izbo tinejdžera dok su ga još četvorica tukla: Oglasio se MUP: Uhapšeni učesnici tuče na Kalemegdanu, jedan…

Maloletnik nožem izbo tinejdžera dok su ga još četvorica tukla: Oglasio se MUP: Uhapšeni učesnici tuče na Kalemegdanu, jedan se tereti za pokušaj ubistva

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Beograd, najnovije vesti »

Macura: Prisustvo Japana na Etnology Fest podseća nas na međusobno prijateljstvo

Macura: Prisustvo Japana na Etnology Fest podseća nas na međusobno prijateljstvo

Blic pre 30 minuta
Požar u kući u Zemunu: Troje dece hitno prevezeno u Tiršovu

Požar u kući u Zemunu: Troje dece hitno prevezeno u Tiršovu

Kurir pre 25 minuta
Požar u kući u Zemunu: Troje dece hitno prevezeno u bolnicu

Požar u kući u Zemunu: Troje dece hitno prevezeno u bolnicu

Telegraf pre 3 sata
Petorica uhapšena u Beogradu zbog tuče u kojoj je jedan mladić uboden nožem

Petorica uhapšena u Beogradu zbog tuče u kojoj je jedan mladić uboden nožem

Danas pre 4 sati
Maloletnik nožem izbo tinejdžera dok su ga još četvorica tukla: Oglasio se MUP: Uhapšeni učesnici tuče na Kalemegdanu, jedan…

Maloletnik nožem izbo tinejdžera dok su ga još četvorica tukla: Oglasio se MUP: Uhapšeni učesnici tuče na Kalemegdanu, jedan se tereti za pokušaj ubistva

Blic pre 5 sati