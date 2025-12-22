Teška saobraćajka na Petlovom brdu Auto potpuno smrskan, vrata razvaljena, a delovi rasuti po putu! Pukom srećom izbegnuta tragedija

Blic pre 24 minuta
Teška saobraćajka na Petlovom brdu Auto potpuno smrskan, vrata razvaljena, a delovi rasuti po putu! Pukom srećom izbegnuta…

Večeras se dogodila ozbiljna saobraćajna nesreća na Petlovom brdu Delovi vozila su rasuti po putu, a vrata su odvaljena od udara Na Petlovom brdu večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće, a kako se nezvanično saznaje vozač je dobro.

Do nesreće je došlo na Petlovom brdu, a vozač je bio sam u vozilu. Kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, automobil je potpuno uništen, te je samo pukom srećom izbegnuta tragedija. Delovi auta rasuti su po putu, a vrata su odvaljena od siline udarca. Na fotografijama deluje kao da je zaštitna ograda probila automobil.
Otvori na blic.rs

Saobraćajna Nesreća »

(Foto, video) Delovi vozila rasuti po putu Teška nesreća u Surčinu: vozila uništena, Hitna na terenu

(Foto, video) Delovi vozila rasuti po putu Teška nesreća u Surčinu: vozila uništena, Hitna na terenu

Blic pre 3 sata
Sleteli sa puta i udarili u stub: Dvoje poginulo u teškoj nesreći kod Umčara, jedan teško povređeni u Urgentnom centru (foto)…

Sleteli sa puta i udarili u stub: Dvoje poginulo u teškoj nesreći kod Umčara, jedan teško povređeni u Urgentnom centru (foto)

Dnevnik pre 1 dan
Težak sudar dva automobila. Policija na licu mesta, u toku uviđaj.

Težak sudar dva automobila. Policija na licu mesta, u toku uviđaj.

Alo pre 5 sati
Teška saobraćajna nesreća kod Umčara: Auto sleteo sa puta, stradale dve osobe

Teška saobraćajna nesreća kod Umčara: Auto sleteo sa puta, stradale dve osobe

Mondo pre 8 sati
Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd–Niš

Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd–Niš

RTS pre 13 sati
Teška saobraćajna nesreća na auto-putu: Dve osobe poginule, jedna povređena FOTO

Teška saobraćajna nesreća na auto-putu: Dve osobe poginule, jedna povređena FOTO

B92 pre 14 sati
Tragična nesreća u Kutini: Poginula dva mladića, 23 i 27 godina - policija objavila detalje

Tragična nesreća u Kutini: Poginula dva mladića, 23 i 27 godina - policija objavila detalje

Telegraf pre 14 sati
Saobraćajna Nesreća »

Ključne reči

saobraćajna nesreća

Beograd, najnovije vesti »

Teška saobraćajka na Petlovom brdu Auto potpuno smrskan, vrata razvaljena, a delovi rasuti po putu! Pukom srećom izbegnuta…

Teška saobraćajka na Petlovom brdu Auto potpuno smrskan, vrata razvaljena, a delovi rasuti po putu! Pukom srećom izbegnuta tragedija

Blic pre 24 minuta
(Foto, video) Delovi vozila rasuti po putu Teška nesreća u Surčinu: vozila uništena, Hitna na terenu

(Foto, video) Delovi vozila rasuti po putu Teška nesreća u Surčinu: vozila uništena, Hitna na terenu

Blic pre 3 sata
(Foto) Prve slike izgorelog kafića na Novom Beogradu! Dva požara buknula za kratko vreme: Popucala stakla, svuda garež…

(Foto) Prve slike izgorelog kafića na Novom Beogradu! Dva požara buknula za kratko vreme: Popucala stakla, svuda garež, poznato šta je tačno gorelo

Blic pre 1 dan
Ko pali lokale po Beogradu? Piromani seju strah od Vračara do Novog Beograda: Ko su naručioci „pepeo poruka“?

Ko pali lokale po Beogradu? Piromani seju strah od Vračara do Novog Beograda: Ko su naručioci „pepeo poruka“?

Telegraf pre 1 dan
Izgoreo čuveni kafić u Novom Beogradu! Slike su potresne, sve je uništeno.

Izgoreo čuveni kafić u Novom Beogradu! Slike su potresne, sve je uništeno.

Telegraf pre 1 dan