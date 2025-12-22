Teška saobraćajka na Petlovom brdu Auto potpuno smrskan, vrata razvaljena, a delovi rasuti po putu! Pukom srećom izbegnuta tragedija

Večeras se dogodila ozbiljna saobraćajna nesreća na Petlovom brdu Delovi vozila su rasuti po putu, a vrata su odvaljena od udara Na Petlovom brdu večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće, a kako se nezvanično saznaje vozač je dobro.

Do nesreće je došlo na Petlovom brdu, a vozač je bio sam u vozilu. Kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, automobil je potpuno uništen, te je samo pukom srećom izbegnuta tragedija. Delovi auta rasuti su po putu, a vrata su odvaljena od siline udarca. Na fotografijama deluje kao da je zaštitna ograda probila automobil.