Masovna pucnjava u Americi: Pokolj se desio u glavnoj ulici punoj ljudi: Najmanje 4 mrtvih, četvoro u kritičnom stanju

Četiri osobe su poginule, a najmanje 12 je povređeno u pucnjavi u subotu u Lilandu, u američkoj državi Misisipi, saopštili su zvaničnici.

Gradonačelnik Lilanda Džon Li rekao je za "CBS njuz" da se pucnjava dogodila oko ponoći, a četvoro povređenih je helikopterom prebačeno u lokalne bolnice. Mediji javljaju da su četiri osobe u kritičnom stanju. Nema osumnjičenih u pritvoru, a istraga je u toku. Pucnjava se dogodila u glavnoj ulici, rekao je Li. Ljudi su bili u gradu zbog utakmice povodom povratka kući srednje škole Liland, rekao je on. Na sajtu školskog okruga Liland navodi se da je srednja škola