Masovna pucnjava u Americi: Pokolj se desio u glavnoj ulici punoj ljudi: Najmanje 4 mrtvih, četvoro u kritičnom stanju

Blic pre 1 sat
Masovna pucnjava u Americi: Pokolj se desio u glavnoj ulici punoj ljudi: Najmanje 4 mrtvih, četvoro u kritičnom stanju

Četiri osobe su poginule, a najmanje 12 je povređeno u pucnjavi u subotu u Lilandu, u američkoj državi Misisipi, saopštili su zvaničnici.

Gradonačelnik Lilanda Džon Li rekao je za "CBS njuz" da se pucnjava dogodila oko ponoći, a četvoro povređenih je helikopterom prebačeno u lokalne bolnice. Mediji javljaju da su četiri osobe u kritičnom stanju. Nema osumnjičenih u pritvoru, a istraga je u toku. Pucnjava se dogodila u glavnoj ulici, rekao je Li. Ljudi su bili u gradu zbog utakmice povodom povratka kući srednje škole Liland, rekao je on. Na sajtu školskog okruga Liland navodi se da je srednja škola
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pucnjava u malom gradu u SAD: Četvoro ubijen, 12 ranjenih na sred ulice

Pucnjava u malom gradu u SAD: Četvoro ubijen, 12 ranjenih na sred ulice

NIN pre 1 sat
Pucnjava u Misisipiju: Poginule četiri, povređeno 12 osoba (VIDEO)

Pucnjava u Misisipiju: Poginule četiri, povređeno 12 osoba (VIDEO)

Euronews pre 1 sat
Misisipi: poginule četiri osobe u pucnjavi

Misisipi: poginule četiri osobe u pucnjavi

Politika pre 1 sat
Pucnjava tokom proslave u Misisipiju: Četvoro mrtvih, najmanje 12 ranjenih

Pucnjava tokom proslave u Misisipiju: Četvoro mrtvih, najmanje 12 ranjenih

Danas pre 2 sata
Masovna pucnjava u SAD: Ima mrtvih i povređenih

Masovna pucnjava u SAD: Ima mrtvih i povređenih

Nova pre 2 sata
Pucnjava tokom proslave u Misisipiju: Četvoro mrtvih, najmanje 12 ranjenih

Pucnjava tokom proslave u Misisipiju: Četvoro mrtvih, najmanje 12 ranjenih

N1 Info pre 2 sata
Užas nakon utakmice u Americi: U masovnoj pucnjavi ubijene četiri osobe

Užas nakon utakmice u Americi: U masovnoj pucnjavi ubijene četiri osobe

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

helikopter

Svet, najnovije vesti »

Bajden na terapiji hormonima i zračenjem zbog raka prostate

Bajden na terapiji hormonima i zračenjem zbog raka prostate

Danas pre 41 minuta
Uhapšeno više od 100 ljudi tokom protesta radikalnih islamista u Pakistanu

Uhapšeno više od 100 ljudi tokom protesta radikalnih islamista u Pakistanu

Danas pre 12 minuta
Zvaničnik Hamasa: Razoružanje ne dolazi u obzir

Zvaničnik Hamasa: Razoružanje ne dolazi u obzir

Beta pre 46 minuta
Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu; Bez raspoređivanja američkih trupa?

Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu; Bez raspoređivanja američkih trupa?

RTV pre 36 minuta
Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

BBC News pre 31 minuta