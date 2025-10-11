Pucnjava tokom proslave u Misisipiju: Četvoro mrtvih, najmanje 12 ranjenih

Danas pre 35 minuta  |  N1
Pucnjava tokom proslave u Misisipiju: Četvoro mrtvih, najmanje 12 ranjenih

Četiri osobe su ubijene, a najmanje 12 drugih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu rano ujutro u gradu Liland, savezna država Misisipi, saopštili su zvaničnici, prenosi N1.

Gradonačelnik Lilanda Džon Li rekao je za CBS News da se pucnjava dogodila oko ponoći i da su četiri ranjene osobe helikopterom prebačene u lokalne bolnice. Za sada nema informacija o njihovom zdravstvenom stanju. Niko još nije uhapšen, a istraga je u toku. Li je rekao da se pucnjava dogodila u glavnoj ulici. U tom trenutku u gradu su se nalazili ljudi koji su došli na proslavu povodom utakmice za povratak bivših učenika srednje škole Liland (homecoming). Na sajtu
