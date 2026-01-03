UKRAJINSKA KRIZA FISU: Moskva priprema udar na svoj verski objekat tokom praznika; Rusija: Nije bilo napada unutar granica Harkova

RTV pre 28 minuta  |  RTS, Tanjug
MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1410. dan. Spoljna obaveštajna služba Ukrajine saopštila je da obaveštajni podaci ukazuju da Kremlj priprema veliku provokaciju sa "značajnim ljudskim žrtvama" protiv verskog objekta koji je od simboličkog značaja u Rusiji i da za to okrivi Ukrajinu. Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da ruska vojska nije izvela bilo kakve napade unutar gradskih granica Harkova.

Šestog i sedmog januara može doći do velike provokacije Kremlja s ljudskim žrtvama, saopštila je Spoljna obaveštajna služba Ukrajine (FISU). "Ova operacija je složene prirode. Nakon takozvanog 'napada na Putinovu rezidenciju', vidimo kako Kremlj širi nove lažne informacije kako bi pripremio rusku i stranu publiku za dalju eskalaciju", navodi se u saopštenju. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su informacije o navodnom napadu na grad Harkov od strane ruskih
RTV pre 23 minuta
RTS pre 38 minuta
Kurir pre 58 minuta
RTV pre 28 minuta
RTV pre 23 minuta
RTV pre 8 minuta
Nova pre 3 minuta
Euronews pre 18 minuta