MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1410. dan. Spoljna obaveštajna služba Ukrajine saopštila je da obaveštajni podaci ukazuju da Kremlj priprema veliku provokaciju sa "značajnim ljudskim žrtvama" protiv verskog objekta koji je od simboličkog značaja u Rusiji i da za to okrivi Ukrajinu. Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da ruska vojska nije izvela bilo kakve napade unutar gradskih granica Harkova.

Šestog i sedmog januara može doći do velike provokacije Kremlja s ljudskim žrtvama, saopštila je Spoljna obaveštajna služba Ukrajine (FISU). "Ova operacija je složene prirode. Nakon takozvanog 'napada na Putinovu rezidenciju', vidimo kako Kremlj širi nove lažne informacije kako bi pripremio rusku i stranu publiku za dalju eskalaciju", navodi se u saopštenju. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su informacije o navodnom napadu na grad Harkov od strane ruskih