Nova sezona u JDP otvorena predstavom "Slika Dorijana Greja": Reprize su zakazane za 11. i 18. oktobar

Predstava "Slika Dorijana Greja" po romanu Oskara Vajlda, u režiji i dramatizaciji Nataše Radulović, izvedena je večeras na sceni "Studio Ćirilov" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP).

Predstava donosi savremeno čitanje Vajldovog klasika koji se bavi opsesivnim odnosom prema lepoti i onim što je ispod nje. Kroz dinamičan scenski izraz i estetski pristup, Radulović istražuje temu opsesije fizičkim izgledom i unutrašnje tame koja se krije iza spoljašnje savršenosti. Naslovnu ulogu Dorijana Greja tumači Joakim Tasić, a u ansamblu su i Srđan Timarov, Vesna Čipčić, Teodor Vinčić, Jana Nenadović i Stefan Jevtović. Scenografiju potpisuje Jasmina Holbus,