Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Radomir Putnik, dramaturg, teatrolog, kritičar i hroničar pozorišnog života Srbije, preminuo je 2. novembra u 79. godini.

Putnik je diplomirao dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Od 1993. do 1997. bio je direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je značajno doprineo umetničkom razvoju te institucije. Tokom dugogodišnje karijere napisao je oko hiljadu i po pozorišnih i književnih kritika za Treći program Radio Beograda. Njegov rad obuhvatao je i drame i adaptacije za radio i televiziju, a bio je poznat po dubokom razumevanju scene i