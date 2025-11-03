Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Sputnik pre 1 sat
Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Radomir Putnik, dramaturg, teatrolog, kritičar i hroničar pozorišnog života Srbije, preminuo je 2. novembra u 79. godini.

Putnik je diplomirao dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Od 1993. do 1997. bio je direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je značajno doprineo umetničkom razvoju te institucije. Tokom dugogodišnje karijere napisao je oko hiljadu i po pozorišnih i književnih kritika za Treći program Radio Beograda. Njegov rad obuhvatao je i drame i adaptacije za radio i televiziju, a bio je poznat po dubokom razumevanju scene i
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Preminuo dramaturg i teatrolog Radomir Putnik

Preminuo dramaturg i teatrolog Radomir Putnik

Beta pre 3 sata
Saučešće ministra kulture povodom smrti Radomira Putnika

Saučešće ministra kulture povodom smrti Radomira Putnika

RTV pre 3 sata
Preminuo dramaturg Radomir Putnik

Preminuo dramaturg Radomir Putnik

N1 Info pre 3 sata
Preminuo teatrolog Radomir Putnik

Preminuo teatrolog Radomir Putnik

NIN pre 2 sata
Preminuo pisac i teatrolog Radomir Putnik

Preminuo pisac i teatrolog Radomir Putnik

RTS pre 2 sata
Otišao majstor pisane reči i autor čuvene serije "Kraj dinastije Obrenović": Kolege i prijatelji o Radomiru Putniku

Otišao majstor pisane reči i autor čuvene serije "Kraj dinastije Obrenović": Kolege i prijatelji o Radomiru Putniku

Kurir pre 2 sata
Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNarodno pozorišteKultura

Kultura, najnovije vesti »

INTERVJU Sajsi MC: Bilo bi sramota ukoliko me režim ne bi kritikovao ili ne bih bila na strani pravde

INTERVJU Sajsi MC: Bilo bi sramota ukoliko me režim ne bi kritikovao ili ne bih bila na strani pravde

Danas pre 29 minuta
Zaposleni u republičkom i beogradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture uputili apel poslanicima Skupštine Srbije povodom…

Zaposleni u republičkom i beogradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture uputili apel poslanicima Skupštine Srbije povodom Predloga zakona o kompleksu Generalštaba

Danas pre 43 minuta
Zvezda serije “Beli lotos” u poseti Beogradu, ovde je možete sresti

Zvezda serije “Beli lotos” u poseti Beogradu, ovde je možete sresti

Hello pre 33 minuta
Anica Lazić u 4 ujutru bez trunke šminke opalila selfi: Svi se pitaju gde se uputila

Anica Lazić u 4 ujutru bez trunke šminke opalila selfi: Svi se pitaju gde se uputila

Kurir pre 29 minuta
Dve uzastopne prilike da uživate u baletu „Krcko oraščić“

Dve uzastopne prilike da uživate u baletu „Krcko oraščić“

BizLife pre 1 sat