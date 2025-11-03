Preminuo dramaturg Radomir Putnik

Istaknuti dramaturg, teatrolog, kritičar i hroničar pozorišnog života Srbije Radomir Putnik, preminuo je 2. novembra u 79. godini, saopštilo je Narodno pozorište u Beogradu.

Putnik je diplomirao dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, ostavljajući dubok trag u gotovo svim sferama umetničkog stvaralaštva. Od 1. maja 1993. do 28. februara 1997. godine bio je direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je svojim radom doprineo njenom umetničkom razvoju i obogatio njenu istoriju. Putnikova predanost umetnosti i duboko razumevanje scenske istine činili su snažne temelje na kojima je domaći teatar