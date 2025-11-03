Preminuo dramaturg Radomir Putnik

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Preminuo dramaturg Radomir Putnik

Istaknuti dramaturg, teatrolog, kritičar i hroničar pozorišnog života Srbije Radomir Putnik, preminuo je 2. novembra u 79. godini, saopštilo je Narodno pozorište u Beogradu.

Putnik je diplomirao dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, ostavljajući dubok trag u gotovo svim sferama umetničkog stvaralaštva. Od 1. maja 1993. do 28. februara 1997. godine bio je direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je svojim radom doprineo njenom umetničkom razvoju i obogatio njenu istoriju. Putnikova predanost umetnosti i duboko razumevanje scenske istine činili su snažne temelje na kojima je domaći teatar
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Sputnik pre 25 minuta
Preminuo dramaturg i teatrolog Radomir Putnik

Preminuo dramaturg i teatrolog Radomir Putnik

Beta pre 1 sat
Saučešće ministra kulture povodom smrti Radomira Putnika

Saučešće ministra kulture povodom smrti Radomira Putnika

RTV pre 1 sat
Preminuo teatrolog Radomir Putnik

Preminuo teatrolog Radomir Putnik

NIN pre 1 sat
Preminuo pisac i teatrolog Radomir Putnik

Preminuo pisac i teatrolog Radomir Putnik

RTS pre 1 sat
Otišao majstor pisane reči i autor čuvene serije "Kraj dinastije Obrenović": Kolege i prijatelji o Radomiru Putniku

Otišao majstor pisane reči i autor čuvene serije "Kraj dinastije Obrenović": Kolege i prijatelji o Radomiru Putniku

Kurir pre 1 sat
Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNarodno pozorište

Kultura, najnovije vesti »

"Posle kafe s prijateljima s Balkana nije vam potreban psihoterapeut": Autor bestselera "Crvene zastavice, zelene zastavice" o…

"Posle kafe s prijateljima s Balkana nije vam potreban psihoterapeut": Autor bestselera "Crvene zastavice, zelene zastavice" o Srbiji

Kurir pre 1 minut
Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Preminuo Radomir Putnik, dramaturg i bivši direktor Drame Narodnog pozorišta

Sputnik pre 25 minuta
Sećate se najmlađeg Švarcenegerovog sina? Kuburio sa viškom kilograma, a sad je pokazao bicpese i ateltsku građu

Sećate se najmlađeg Švarcenegerovog sina? Kuburio sa viškom kilograma, a sad je pokazao bicpese i ateltsku građu

Kurir pre 49 minuta
Monografija o Žarku Lauševiću: Priča o jednom od najvećih glumaca naše scene

Monografija o Žarku Lauševiću: Priča o jednom od najvećih glumaca naše scene

Euronews pre 15 minuta
Tri sestre sa Senjaka bile su najlepše Beograđanke: U Jelenu je bila zaljubljena cela Jugoslavija, a Svetlana i Božana su joj…

Tri sestre sa Senjaka bile su najlepše Beograđanke: U Jelenu je bila zaljubljena cela Jugoslavija, a Svetlana i Božana su joj parirale po lepoti

Kurir pre 51 minuta