Vučić o NIS-u: "Trebalo je da zaključimo dugoročni ugovor sa Rusima, ponudili su do Nove godine"

Izjavio je danas da je Rusija ponudila Srbiji ugovor za snabdevanje gasom do Nove godine, navodeći da je to razočaravajuća vest, jer je Srbija, kako kaže, očekivala sklapanje dugoročnog ugovora još u maju ove godine.

- Stiže druga vest iz Moskve ili Peterburga (sedište Gasproma), kako god hoćete, da su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine. Ja sam rekao da je to za nas veoma razočaravajuća vest, zato što je trebalo da zaključimo do maja dugoročni ugovor na tri godine. Bili smo više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu, i da ne govorimo o tome da je Srbija odustajala od arbitraža i od mnogo drugih stvari da bi se sačuvalo prijateljstvo i partnerski odnosi", rekao je