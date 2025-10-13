Er Srbija: Nova avio–linija između Beograda i Toronta od maja 2026.

Danas pre 50 minuta  |  Beta
Er Srbija: Nova avio–linija između Beograda i Toronta od maja 2026.

Nacionalna avio-kompanija, Er Srbija, najavila je danas uspostavljanje direktnih letova između Beograda i Toronta u Kanadi, počevši od 23. maja 2026. godine.

Kako je istaknuto, ova ruta predstavlja jedan od najznačajnijih etapa razvoja Er Srbije u novijoj istoriji i od izuzetnog je značaja za putnike, turizam i privredu. Letovi između beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ i aerodrom Toronto „Pirson“ će se realizovati dva puta nedeljno, sredom i subotom, avionima erbas A330 – 200. Nakon direktnih avio–linija do Njujorka i Čikaga, Toronto je treća destinacija Er Srbije u Severnoj Americi, navedeno je u saopštenju.
