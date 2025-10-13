Air Serbia leti za Toronto od maja, prodaja karata počinje za dva dana

Dugo očekivana nova linija direktnih letova Air Serbije između Beograda i Toronta biće uspostavljenja od 23. maja naredne godine, saopšteno je iz ove avio kompanije.

Iako je reč o letovima od izuzetnog značaja za srpsku dijasporu i privredu, prema mišljenju sagovornika Bloomberg Adrije, tek za nekoliko godina videćemo kaliko će Air Serbija prihodovati od ove avio-linije. Letovi između Beograda i Toronta će se realizovati dva puta nedeljno, i to sredom i subotom, avionima erbas A330 – 200, saopštila je kompanija i navela da su avio-karte u prodaji od 16. oktobra. "Nakon direktnih avio–linija do Njujorka i Čikaga, Toronto je