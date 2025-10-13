Er Srbija najavila novu avio-liniju između Beograda i Toronta od maja 2026.

Forbes pre 3 sata  |  Agencije
Er Srbija najavila novu avio-liniju između Beograda i Toronta od maja 2026.

Aviokompanija Er Srbija, najavila je danas uspostavljanje direktnih letova između Beograda i Toronta u Kanadi, počevši od 23. maja 2026. godine.

Letovi između beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ i aerodrom Toronto „Pirson“ će se realizovati dva puta nedeljno, sredom i subotom, avionima erbas A330 – 200. Nakon direktnih avio–linija do Njujorka i Čikaga, Toronto je treća destinacija Er Srbije u Severnoj Americi, navedeno je u saopštenju. Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek podsetio je da je svoj poslednji let za Toronto, nekadašnja avio-kompanija, JAT, čija je Er Srbija naslednica, imala u maju 1992.
