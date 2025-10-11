Počinje sa radom EES - da li nas očekuju gužve na graničnim prelazima

Bloomberg Adria pre 16 minuta  |  Bojana Lazarević
Počinje sa radom EES - da li nas očekuju gužve na graničnim prelazima

Evropska unija (EU) 12. oktobra uvodi jednu od najznačajnijih reformi granične kontrole u poslednjim decenijama.

Radi se o uvođenju Entry/Exit Systema (EES) čija se potpuna primena očekuje do 10. aprila 2026. godine. EES će prevashodno pogoditi zemlje van EU, poput Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Turske, ali i one koje su u EU, ali ne i u Šengenu (Bugarska, Rumunija i Kipar). Osnovni cilj sistema je automatska provera da li je putnik prekoračio dozvoljeni boravak od 90 dana u Šengenskom prostoru, u periodu od 180 dana. Za građane Srbije, koji su među
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Od sutra novi elektronski sistem ulaska u EU – šta donosi putnicima iz Srbije i sveta?

Od sutra novi elektronski sistem ulaska u EU – šta donosi putnicima iz Srbije i sveta?

InfoKG pre 11 minuta
Od sutra kreće novi sustav kontrole na granicama, evo što se sve mijenja

Od sutra kreće novi sustav kontrole na granicama, evo što se sve mijenja

SEEbiz pre 3 sata
"Mogući su problemi": Ako ćete sutra na granicu sa Hrvatskom, dobro se spremite za kritična 4 sata! Postoji jedan način da…

"Mogući su problemi": Ako ćete sutra na granicu sa Hrvatskom, dobro se spremite za kritična 4 sata! Postoji jedan način da izbegnete gužve

Blic pre 3 sata
Moguće gužve na granici: Hrvatska od sutra uvodi novi sistem granične provere

Moguće gužve na granici: Hrvatska od sutra uvodi novi sistem granične provere

NIN pre 3 sata
Od sutra nova pravila za ulazak i izlazak iz Evropske unije

Od sutra nova pravila za ulazak i izlazak iz Evropske unije

N1 Info pre 4 sati
Od nedelje nova pravila za ulazak u zemlje Šengena – koliko su se za novi sistem pripremile države članice

Od nedelje nova pravila za ulazak u zemlje Šengena – koliko su se za novi sistem pripremile države članice

Zoom UE pre 5 sati
Novi sistem granične kontrole od sutra u Hrvatskoj, očekuju se gužve na prelazima

Novi sistem granične kontrole od sutra u Hrvatskoj, očekuju se gužve na prelazima

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaExitBugarskaKiparMakedonijaEURumunijaŠengenTurskaSeverna MakedonijaEES

Putovanja, najnovije vesti »

Od sutra novi elektronski sistem ulaska u EU – šta donosi putnicima iz Srbije i sveta?

Od sutra novi elektronski sistem ulaska u EU – šta donosi putnicima iz Srbije i sveta?

InfoKG pre 11 minuta
Počinje sa radom EES - da li nas očekuju gužve na graničnim prelazima

Počinje sa radom EES - da li nas očekuju gužve na graničnim prelazima

Bloomberg Adria pre 16 minuta
Od sutra kreće novi sustav kontrole na granicama, evo što se sve mijenja

Od sutra kreće novi sustav kontrole na granicama, evo što se sve mijenja

SEEbiz pre 3 sata
"Mogući su problemi": Ako ćete sutra na granicu sa Hrvatskom, dobro se spremite za kritična 4 sata! Postoji jedan način da…

"Mogući su problemi": Ako ćete sutra na granicu sa Hrvatskom, dobro se spremite za kritična 4 sata! Postoji jedan način da izbegnete gužve

Blic pre 3 sata
Moguće gužve na granici: Hrvatska od sutra uvodi novi sistem granične provere

Moguće gužve na granici: Hrvatska od sutra uvodi novi sistem granične provere

NIN pre 3 sata