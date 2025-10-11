Francuska opozicija žestoko protiv nove vlade: Makronova odluka „sramota za demokratiju“

Sve opozicione stranke večeras su žestoko kritikovali odluku francuskog predsednika Emanuela Makrona da funkciju premijera ponovo poveri Sebastijanu Lekorniju, koji je u ponedeljak poneo ostavku.

Desničarsko Nacionalno okupljanje, koje vodi u svim anketama, saopštilo je da će odmah pokušati da sruši novu francusku vladu, koja „nema nikakvu budućnost“. Druga vlada Lekornije, koju je proglasio Makron, koji je izolovaniji nego ikada pre u Jelisejskoj palati, je samo loša šala, sramota za demokratiju i poniženje za Francuze, rekao je lider Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela. Marin Le Pen, neformalni čelnik Nacionalnog okupljanja, je navela da je jedini cilj