"Makron bedno odlaže neizbežno - svoj odlazak": Raspuštanje parlamenta Francuske izvesnije nego ikada! "Poniženje za francuski narod"!

Kurir pre 2 minuta  |  BFM/Agencije
Liderka partije Nacionalno okupljanje Marin Le Pen izjavila je pošto je predsednik Francuske Emanuel Makron ponovo imenovao Sebastijana Lekornija za premijera Francuske, da je raspuštanje parlamenta "neizbežnije nego ikada", javlja televizija BFM. "Sve političke stranke koje su pomogle Emanuelu Makronu da dobije vreme potrebno za sprovođenje ove sramne manipulacije biće pozvane na odgovornost na narednim izborima", istakla je ona. Portparol Socijalističke stranke
Alo pre 7 minuta
