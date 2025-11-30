Rat u Ukrajini – 1. 376. dan. Borbe na frontu se nastavljaju dok se u diplomatskom polju vode pregovori o mirovnom sporazumu. Rusija sprovodi napade, a Kijev najavljuje jačanje odbrane i programa dronova. Za to vreme, evropski i američki mirovni planovi izazivaju različite reakcije, uključujući i stav Mađarske o potrebi rusko-evropskih pregovora na visokom nivou.

Dok traju pregovori o potencijalnom mirovnom sporazumu nastavljaju se borbe na ukrajinskom frontu – najmanje tri osobe su poginule, a više od 10 ih je povređeno, u seriji ruskih napada na Kijevsku oblast. S druge strane, Federalna služba bezbednosti Rusije tvrdi da je sprečila diverziju na gasovodu u Moskovskoj oblasti. Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov optužio je Evropu da svojim "manipulacijama" blokira diplomatski proces u Ukrajini, ističući da se