Uživo gori Kijevska oblast, pakleno na frontu: Zelenski jača odbranu, šalje kišu dronova

Alo pre 1 sat
Uživo gori Kijevska oblast, pakleno na frontu: Zelenski jača odbranu, šalje kišu dronova

Rat u Ukrajini – 1. 376. dan

Borbe na frontu se nastavljaju dok se u diplomatskom polju vode pregovori o mirovnom sporazumu. Rusija sprovodi napade, a Kijev najavljuje jačanje odbrane i programa dronova. Za to vreme, evropski i američki mirovni planovi izazivaju različite reakcije, uključujući i stav Mađarske o potrebi rusko-evropskih pregovora na visokom nivou. BLOG UŽIVO KRVAVI UDAR NA BELGOROD: Dron pogodio auto i kuću: Dvoje mrtvih, žena teško ranjena! Dve osobe su poginule, a jedna je
