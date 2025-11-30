"To je bajka", oglasio se Orban o mirovnom planu za rat u Ukrajini: "Ovo je jedino trajno rešenje"

Izneo je da su dugoročno potrebni sporazumi o kontroli naoružanja sa Rusijom Naglasio je važnost hitnih pregovora na visokom nivou između Evrope i Rusije Jedino trajno rešenje situacije izazvane ratom u Ukrajini jeste da Ukrajina ponovo postane tampon zona između Rusije i NATO, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu za nemački list Velt am zontag. Orban je u intervjuu rekao da je nakon proširenja NATO-a na istok Ukrajina nekada služila kao neutralna