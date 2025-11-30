"To je bajka", oglasio se Orban o mirovnom planu za rat u Ukrajini: "Ovo je jedino trajno rešenje"

Blic pre 8 sati
"To je bajka", oglasio se Orban o mirovnom planu za rat u Ukrajini: "Ovo je jedino trajno rešenje"
Izneo je da su dugoročno potrebni sporazumi o kontroli naoružanja sa Rusijom Naglasio je važnost hitnih pregovora na visokom nivou između Evrope i Rusije Jedino trajno rešenje situacije izazvane ratom u Ukrajini jeste da Ukrajina ponovo postane tampon zona između Rusije i NATO, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu za nemački list Velt am zontag. Orban je u intervjuu rekao da je nakon proširenja NATO-a na istok Ukrajina nekada služila kao neutralna
UKRAJINSKA KRIZA:Rubio, Vitkof i Kišner danas na Floridi sa ukrajinskim zvaničnicimai; Orban: Američki plan otrežnjujuća realnost

Rojters: Rubio, Vitkof i Kušner danas sa ukrajinskim zvaničnicima u SAD; Orban: Američki plan otrežnjujuća realnost

Rubio, Vitkof i Kušner danas na Floridi sa ukrajinskim zvaničnicima

Uživo gori Kijevska oblast, pakleno na frontu: Zelenski jača odbranu, šalje kišu dronova

Nemački balkoni – muškatle i solarni paneli

Hongkong u žalosti, hiljade odaju počast žrtvama najtežeg požara u istoriji tog grada

UKRAJINSKA KRIZA:Rubio, Vitkof i Kišner danas na Floridi sa ukrajinskim zvaničnicimai; Orban: Američki plan otrežnjujuća realnost

Papa Lav XIV danas dolazi u posetu Libanu

U Kirgistanu se održavaju parlamentarni izbori

