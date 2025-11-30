Zelenski povlači oštar potez! Obratio se naciji, doneo je odluku koja je žestoko uzdrmati Rusiju: "Predloge ću poslati svim jakim partnerima"
Blic pre 8 minuta
Predlozi za sankcije će biti prosleđeni jakim međunarodnim partnerima Nove sankcije uključuju mere prema naftnom, tehnološkom i finansijskom sektoru Rusije Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je u večerašnjem obraćanju naciji da će sutra uvesti nove sankcije Rusiji. "Biće novih odluka o sankcijama - da se razvije pritisak na Rusiju zbog ovog rata, koje ćemo sprovoditi zajedno sa našim partnerima, kako bi svet vršio pritisak na agresora tačno onoliko