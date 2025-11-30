Ubijen visoki komandant Al Kaide: Stradao u napadu američkog drona u Jemenu

Kurir pre 10 minuta  |  RIA Novosti
Ubijen visoki komandant Al Kaide: Stradao u napadu američkog drona u Jemenu
Visokorangiran i komandant terorističke organizacije Al Kaida ubijen je u napadu američkog drona u provinciji Marib na severoistoku Jemena, rekao je danas izvor iz lokalne vlade za RIA Novosti. "Američki dron je izveo vazdušni napad istočno od grada Marib na motocikl kojim se vozio vojnog komandanta Al Kaide Munira el Ahdala i njegovog pratioca. U vazdušnom napadu obojica su ubijeni", rekao je izvor. Prema izvoru, El Ahdal je smatran jednim od viših terenskih
Ključne reči

Dronal kaida

