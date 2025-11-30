Izvor: U napadu američkog drona u Jemenu ubijen visoki komandant Al Kaide

SANA - Visokorangirani komandant terorističke mreže Al Kaida ubijen je u napadu američkog drona u provinciji Marib na severoistoku Jemena, rekao je u subotu izvor iz lokalne vlade za RIA Novosti.

"Američki dron je izveo vazdušni napad istočno od grada Marib na motocikl kojim se vozio vojnog komandanta Al Kaide Munira el Ahdala i njegovog pratioca. U vazdušnom napadu obojica su ubijeni, rekao je izvor. Prema izvoru, El Ahdal je smatran jednim od viših terenskih komandanata Al Kaide u Jemenu i delovao je u nekoliko provincija zemlje. Početkom novembra, izvor iz administracije Mariba rekao je za RIA Novosti da je Abu Mohamed el Sanani, visokopozicionirani