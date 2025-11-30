Jermak: Zelenski mi je bio prijatelj i to će i ostati

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Jermak: Zelenski mi je bio prijatelj i to će i ostati
Bivši šef Kancelarije predsednika Ukrajine Andrij Jermak rekao je danas da ne gaji nikakva loša osećanja prema ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom nakon što je podneo ostavku zbog korupcijske afere u energetskom sektoru te zemlje. "Bio mi je prijatelj pre ove funkcije i ostaće to i posle", rekao je Jermak u intervjuu za Fajnenšel tajms. Jermak je takođe izjavio da je zahvaljujući njegovim naporima potkopano početno prorusko mirovno rešenje, razvijeno
