Rojters: Rubio, Vitkof i Kušner danas sa ukrajinskim zvaničnicima u SAD; Orban: Američki plan otrežnjujuća realnost

Rat u Ukrajini – 1. 376. dan. Američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, sastaće se na Floridi sa ukrajinskim zvaničnicima koje predvodi sekretar Saveta bezbednosti Rustem Umerov, rekao je visoki američki zvaničnik za Rojters. Mađarski premijer Viktor Orban ocenio je da je jedino trajno rešenje za Ukrajinu da ponovo postane neutralna tampon-zona između Rusije i NATO-a.

Moskva: Dve osobe poginule u ukrajinskom napadu na Belgorodsku oblast Dve osobe su poginule, a jedna je povređena u ukrajinskom napadu dronom na rusku Belgorodsku oblast, saopštio je načelnik oblasti Vjačeslav Glatkov. Dva muškarca su poginula kada je ukrajinski dron pogodio automobil u selu Berezovka u Borisovskom okrugu, objavio je Glatkov. Ruski zvaničnik je rekao da je jedna žena teško povređena kada je dron pogodio privatnu kuću, prenela je RIA Novosti.