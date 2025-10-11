Kragujevac: Kordon policije potiskuje građane

Danas pre 3 sata  |  Beta
Kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija potisnuo je građane Kragujevca sa platoa ispred Sokolane na drugu stranu ulice, pre dolaska aktivista Srpske napredne stranke (SNS), koji su na tom mestu zakazali skup podrške Srbima na Kosovu.

Tokom akcije policija je štitovima gurala građane, dok ih je pomerala na drugu stranu ulice Dimitrija Tucovića. Nedugo zatim, pored njih je prošla kolona članova i pristalica SNS koji su došli iz pravca hipodroma i zauzela plato ispred Sokolane. Njih su na ulazu sačekali poslanik SNS i direktor JKP „Šumadija” Miroslav Petrašinović i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, a primećeni su i drugi funkcioneri SNS, među kojima načelnica Šumadijskog okruga Biljana Ilić
Ključne reči

KosovoŠumadijaSrpska napredna strankaSNSKragujevacNikola Dašić

