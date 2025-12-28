MUP: Avio-bomba iz Beograda uspešno transportovana na Pasuljanske livade

RTV pre 3 sata  |  Tanjug, RTS
MUP: Avio-bomba iz Beograda uspešno transportovana na Pasuljanske livade

BEOGRAD - Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su pripadnici Sektora za vanredne situacije, nakon sprovedenih mera obezbeđenja i poštovanja najviših bezbednosnih standarda, uspešno transportovali avio-bombu američke proizvodnje, zaostalu iz Drugog svetskog rata na vojni poligon "Pasuljanske livade".

Avio-bomba, koja je u petak pronađena na gradilištu "Beograd na vodi", biće uništena narednih dana, bez opasnosti po građane, imovinu i životnu sredinu, navodi se u saopštenju MUP-a. Uklanjanje i transport izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije uz podršku policijskih službenika i medicinske službe Sektora za vanredne situacije. Reč o avio-bombi modela AN-M44, ukupne mase oko 470
