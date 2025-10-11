Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 80. kolu?

Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 80. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 1.100.000 evra nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 80. kola koje je održano 10. oktobra 2025. su, prema izveštaju Državne lutrije Srbije sledeći: U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sledeći brojevi: 10, 6, 21, 19, 13, 16, 23. U glavnom Loto izvlačenju, dobitna kombinacija je glasila: 6, 10, 13, 16, 19, 21, 23. Večeras je 7 igrača izvuklo šesticu koja je vredela 495.180 dinara. Brojevi za Loto plus sedmicu u vrednosti od 820.000 evra su: 27, 11, 3, 23, 36, 10, 29. Dobitna kombinacija