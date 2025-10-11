Još jedno kolo bez "sedmice": Ovo su Loto brojevi u 80. kolu: Čak 7 igrača pogodilo "šesticu"

U 80. kolu igre na sreću Loto sedmica je iznosila 1.100.000 evra, ali nije bilo dobitnika.

Državna lutrija Srbije saopštila je da su izvučeni sledeći brojevi: U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sledeći brojevi: 6, 10, 13, 16, 19, 21, 23. Večeras je 7 igrača izvuklo šesticu koja je vredela 495.180 dinara. Brojevi za Loto plus sedmicu u vrednosti od 820.000 evra su: 3, 10, 11, 23, 27, 29, 36. Ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika. Džoker igra u 80. kolu se igrala za 380.000 evra, a kombinacija je glasila: 1 0 4 4 6 7 U ovom kolu nije izvučen „džoker“